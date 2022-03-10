В школе на улице Бабушкина старшеклассницы выясняли отношения на ножах. Обе в больнице

Скорую вызвали в школу на улице Бабушкина 10 марта около двух дня, стало известно «Фонтанке». По предварительной информации, две 17-летние девочки, которые учатся в коррекционном классе, поругались, и одна из них схватилась за нож. До того, как старшеклассниц разняли, она успела нанести сопернице удар.



Поговорить с ней прибывшим на место сотрудникам полиции и СК не удалось: скорая увезла её в психиатрическую больницу. По предварительной информации, девочка состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

