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В школе на улице Бабушкина старшеклассницы выясняли отношения на ножах. Обе в больнице

Полиция и СК Невского района пытаются выяснить обстоятельства конфликта, который произошел в школе № 17 Невского района. Сделать это непросто: виновницу увезли в спецбольницу.

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Скорую вызвали в школу на улице Бабушкина 10 марта около двух дня, стало известно «Фонтанке». По предварительной информации, две 17-летние девочки, которые учатся в коррекционном классе, поругались, и одна из них схватилась за нож. До того, как старшеклассниц разняли, она успела нанести сопернице удар.

Поговорить с ней прибывшим на место сотрудникам полиции и СК не удалось: скорая увезла её в психиатрическую больницу. По предварительной информации, девочка состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В школе № 17 от комментариев отказались. «Фонтанка» переадресовала вопросы администрации Невского района. В пресс-службе сообщили, что выясняют обстоятельства.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

Caliform
Школа №17 в советское время имела бирку "для умственно отсталых". Сейчас имеет бирку с более толерантным названием.
кирыч
бык елы палы! вот вам и коррекционный класс ))) Пся крёв! наберут дураков в общую школу, а учителя с ними мучайся! Капиталисты хреновы! Все ради "экономии"
olgameltz
Это рабочий район, дети российских заводов и приезжие азербайджанцы там живут.
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