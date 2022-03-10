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Пульт управления разводкой Биржевого моста выставят в музее

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Музей мостов (филиал Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации) получил новый экспонат — пульт управления разводкой Биржевого моста. ГБУ «Мостотрест» и подрядная организация, выполняющая капитальный ремонт Биржевого моста, торжественно передали пульт в учреждение культуры 10 марта.

По форме пульт представляет собой металлический шкаф, напоминающий пианино, — с переключателями, датчиками и светоиндикаторами. Он отслужил три десятилетия.

«Это одно из последних мостовых устройств с электромеханическим приводом. В ходе реконструкции пульт будет заменен на современное гидравлическое оборудование, которым сегодня оснащены почти все мосты города», — рассказали в Смольном.

В настоящее время Биржевой мост закрыт для движения, открыть его планируется осенью 2022 года. Полностью ремонт должен закончиться к маю 2023 года.

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