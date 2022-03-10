Пульт управления разводкой Биржевого моста выставят в музее

Музей мостов (филиал Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации) получил новый экспонат — пульт управления разводкой Биржевого моста. ГБУ «Мостотрест» и подрядная организация, выполняющая капитальный ремонт Биржевого моста, торжественно передали пульт в учреждение культуры 10 марта.



По форме пульт представляет собой металлический шкаф, напоминающий пианино, — с переключателями, датчиками и светоиндикаторами. Он отслужил три десятилетия.



«Это одно из последних мостовых устройств с электромеханическим приводом. В ходе реконструкции пульт будет заменен на современное гидравлическое оборудование, которым сегодня оснащены почти все мосты города», — рассказали в Смольном.

