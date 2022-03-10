«Новое поступление остановлено. Но еще есть пациенты», — сообщили «Фонтанке» в комздраве 10 марта.
Как писала «Фонтанка», в «Ленэкспо» работает только пятый павильон. В нём осталось 94 койки, плюс 6 коек в отделении реанимации.
В «Ленэкспо» остановили поступление пациентов
Временный госпиталь в «Ленэкспо» не принимает пациентов, заявили в комитете по здравоохранению Петербурга.
«Новое поступление остановлено. Но еще есть пациенты», — сообщили «Фонтанке» в комздраве 10 марта.
Как писала «Фонтанка», в «Ленэкспо» работает только пятый павильон. В нём осталось 94 койки, плюс 6 коек в отделении реанимации.
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