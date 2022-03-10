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В «Ленэкспо» остановили поступление пациентов

Временный госпиталь в «Ленэкспо» не принимает пациентов, заявили в комитете по здравоохранению Петербурга.

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«Новое поступление остановлено. Но еще есть пациенты», — сообщили «Фонтанке» в комздраве 10 марта.

Как писала «Фонтанка», в «Ленэкспо» работает только пятый павильон. В нём осталось 94 койки, плюс 6 коек в отделении реанимации.

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Комментарии (3)

Sonata
Перепрофилируют?..
Alex000
Поставки прекращены?
просто хороший человек
Написали бы что временно приостанавливает работу.....
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