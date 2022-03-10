В Петербурге сворачивают больше тысячи ковидных коек. В «Ленэкспо» осталось 100 мест

«С 10 марта выводятся инфекционные койки: психиатрическая больница № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова — 176 коек, Александровская больница — 446 коек, городская больница № 38 им. Семашко — 222 койки, 5-й корпус «Ленэкспо» — 100 коек, детская городская больница № 5 — 80 коек», — сообщили 10 марта в комздраве.
Как уточнили «Фонтанке» в госпитале для ветеранов войн, в пятом павильоне временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо» осталось 94 койки, плюс 6 коек в отделении реанимации. Седьмой павильон свернут.