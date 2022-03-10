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Генпрокуратура проверяет обоснованность уровня цен на лекарства в регионах

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Генпрокуратура РФ поручила провести дополнительные проверки в регионах — проконтролировать обоснованность формирования цен на лекарства. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в прошлом месяце прокуроры добились снижения цен на ковидные тесты: в Петербурге 143 аптеки сделали их дешевле на 8–15 %, в Москве 930 аптек сократили их отпускную стоимость на 45–57 %. Подобного результата удалось достигнуть и в некоторых других регионах. В Архангельской, Нижегородской, Челябинской областях и в Республике Башкортостан прокуроры добиваются восполнения запасов жизненно важных препаратов в аптеках.

«На постоянной основе проводится анализ доступности лекарств и медицинских изделий для населения, а также обоснованности ценообразования на них в аптечных организациях. По результатам при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений», — говорится в публикации.

Ранее в Минпромторге заявили, что запасов жизненно необходимых и важнейших лекарств, а также сырья для них в России хватит на срок до года. В Министерстве здравоохранения РФ 4 марта заявили об «отдельных сигналах», свидетельствующих о задержке поставок препаратов. При этом в ведомстве отметили, что причина не в отказе заводов, а в сбоях из-за логистики.

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Комментарии (7)

Главный спец по технике консервации
Так у нихжэ там базы, штрих-коды, куваркоды и прочие хитрые системы. Откуда повышение?
Otkating
Фраза "Доброе утро" звучит как издёвка.
allyouneedislove
кто успел - тот накупился на 2 года вперёд =Р
остальные посланы в Правительство на приём с жалобами =)
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