Генпрокуратура проверяет обоснованность уровня цен на лекарства в регионах

Отмечается, что в прошлом месяце прокуроры добились снижения цен на ковидные тесты: в Петербурге 143 аптеки сделали их дешевле на 8–15 %, в Москве 930 аптек сократили их отпускную стоимость на 45–57 %. Подобного результата удалось достигнуть и в некоторых других регионах. В Архангельской, Нижегородской, Челябинской областях и в Республике Башкортостан прокуроры добиваются восполнения запасов жизненно важных препаратов в аптеках.

«На постоянной основе проводится анализ доступности лекарств и медицинских изделий для населения, а также обоснованности ценообразования на них в аптечных организациях. По результатам при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений», — говорится в публикации.

Ранее в Минпромторге заявили, что запасов жизненно необходимых и важнейших лекарств, а также сырья для них в России хватит на срок до года. В Министерстве здравоохранения РФ 4 марта заявили об «отдельных сигналах», свидетельствующих о задержке поставок препаратов. При этом в ведомстве отметили, что причина не в отказе заводов, а в сбоях из-за логистики.