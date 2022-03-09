Минпромторг: Запасов жизненно необходимых лекарств и сырья для них в РФ хватит на срок до года

В Минпромторге заявили, что запасов жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), а также сырья для них в России хватит на срок до года. Сообщение ведомства 9 марта передает ТАСС.
«По большинству международных непатентованных наименований запас готовой продукции превышает
На данный момент Минпромторг совместно с Минтрансом решает проблемы с логистикой, возникшие «во всех отраслях», при этом фармацевтическая промышленность находится в приоритете.
Отмечается, что Минздрав разрабатывает проект постановления правительства, регулирующий внесение изменений в регистрационное досье на лекарства в части замены фармсубстанций и другого сырья.
В Министерстве здравоохранения РФ 4 марта заявили об отдельных «сигналах», свидетельствующих о задержке поставок препаратов. При этом в ведомстве отметили, что причина не в отказе заводов, а в сбоях из-за логистики.
Ранее «Фонтанка» писала, что из-за изменения курса валют поставщики лекарств повышают цены. Некоторые таблетки подорожали на