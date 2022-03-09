FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -6
105.81р115.62р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Минпромторг: Запасов жизненно необходимых лекарств и сырья для них в РФ хватит на срок до года

8
Печать

В Минпромторге заявили, что запасов жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), а также сырья для них в России хватит на срок до года. Сообщение ведомства 9 марта передает ТАСС.

«По большинству международных непатентованных наименований запас готовой продукции превышает 25 % от общего годового объема продаж за 2021 год», — добавили в министерстве.

На данный момент Минпромторг совместно с Минтрансом решает проблемы с логистикой, возникшие «во всех отраслях», при этом фармацевтическая промышленность находится в приоритете.

Отмечается, что Минздрав разрабатывает проект постановления правительства, регулирующий внесение изменений в регистрационное досье на лекарства в части замены фармсубстанций и другого сырья.

В Министерстве здравоохранения РФ 4 марта заявили об отдельных «сигналах», свидетельствующих о задержке поставок препаратов. При этом в ведомстве отметили, что причина не в отказе заводов, а в сбоях из-за логистики.

Ранее «Фонтанка» писала, что из-за изменения курса валют поставщики лекарств повышают цены. Некоторые таблетки подорожали на 40 %.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

274476525
Ага...лохов нашли.Почему тогда ни в одной аптеке я не могу купить жизненно важный препарат Эутирокс, по всей стране его нет! А он относится к ЖНВЛП
5-я колонна
Да ладно нагнетать... В Иране давно уже чёрный рынок лекарств, а всё ещё противостоят Америке изо всех сил )
allyouneedislove
ваще пофиг, затарился на 2 года вперёд =Р

если чиновник завтра заболеет - я ему и бинта помощи не протяну.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний