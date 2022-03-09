Минпромторг: Запасов жизненно необходимых лекарств и сырья для них в РФ хватит на срок до года

В Минпромторге заявили, что запасов жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), а также сырья для них в России хватит на срок до года. Сообщение ведомства 9 марта передает ТАСС.



«По большинству международных непатентованных наименований запас готовой продукции превышает 25 % от общего годового объема продаж за 2021 год», — добавили в министерстве.



На данный момент Минпромторг совместно с Минтрансом решает проблемы с логистикой, возникшие «во всех отраслях», при этом фармацевтическая промышленность находится в приоритете.

