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Полиция Петербурга показала, как били жителя Ломоносова из-за денег на дороге

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Небережное обращение со знакомым сняли уличные камеры на юге Петербурга. Троим мужчинам оно грозит сроком до 12 лет.

Видео нападения на 36-летнего мужчину распространила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 10 марта.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

На камеры попало, как двое мужчин бьют одного на улице Красного Флота, 23: его повалили на асфальт и пинали ногами. После этого, как писала «Фонтанка», его втолкнули в салон «КИА Рио», но далеко не уехали. Автомобиль остановил наряд ОВО после заявления очевидцев о драке.

В МВД уточняют, что двое иностранцев, 26 и 28 лет, а также 26-летний житель Ломоносова подкараулили своего 36-летнего знакомого, с которым у них был финансовый спор, избили его и насильно посадили в салон автомобиля. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

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Комментарии (5)

AlexPaa
Когда уже санкции на гостей с юга начнут вводить.
07A
Что за говенная привычка ногами добивать? Ну устал человек, прилег и пусть на асфальте хорошенько подумает о жизни своей. Нет, обязательно его до могилы, себя под статью!
Карабас Барабас
Очень информативное видео. Всё видно четко и ясно... Только непонятно ни хрена.
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