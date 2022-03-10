Полиция Петербурга показала, как били жителя Ломоносова из-за денег на дороге

Небережное обращение со знакомым сняли уличные камеры на юге Петербурга. Троим мужчинам оно грозит сроком до 12 лет.
Видео нападения на 36-летнего мужчину распространила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 10 марта.
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
На камеры попало, как двое мужчин бьют одного на улице Красного Флота, 23: его повалили на асфальт и пинали ногами. После этого, как писала «Фонтанка», его втолкнули в салон «КИА Рио», но далеко не уехали. Автомобиль остановил наряд ОВО после заявления очевидцев о драке.
В МВД уточняют, что двое иностранцев, 26 и 28 лет, а также 26-летний житель Ломоносова подкараулили своего 36-летнего знакомого, с которым у них был финансовый спор, избили его и насильно посадили в салон автомобиля. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.