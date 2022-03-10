Трое мужчин решили покатать против воли жителя Ломоносова, с которым сцепились на дороге

Конфликт произошел около двух дня накануне у супермаркета на улице Красного Флота в Ломоносове. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 марта. Полицию на место вызвал проходивший мимо мужчина: он сообщил о драке, в которой трое бьют одного.



Когда наряд вневедомственной охраны прибыл на место, выяснилось, что ждать силового рефери трое дебоширов не стали. Они, по предварительной информации, запихнули мужчину в «КИА Рио» и рванули с места.

Всего полчаса потребовалось патрульным, чтобы найти указанную очевидцами машину у дома 32 по Александровской улице. Избитого мужчину освободили, а его обидчиков — двух мигрантов (28-летнего из Узбекистана и 28-летнего из Киргизии), а также 26-летнего жителя Ломоносова — отправили в отдел. Один из задержанных представителей Средней Азии находится под следствием за поджог машины в Невском районе. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении.

