YouTube в России полностью остановил монетизацию

Видеохостинг YouTube полностью приостановил монетизацию для российских пользователей — включая спонсорство, суперчат, подписки Premium и Music Premium, стикеры и мерч. Как пишет 10 марта РБК, авторы видео из России получили уведомления об этом.



«Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России», — говорится в тексте.



Ранее Google прекратил продажу онлайн-рекламы в России, включая поисковик, YouTube и внешних партнеров. Отмечалось, что это сделано «ввиду чрезвычайных обстоятельств». Тогда у авторов роликов в РФ оставалась возможность зарабатывать с помощью платных функций, спонсорства и специальных подписок, но теперь их лишили и этого.

