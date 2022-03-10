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YouTube в России полностью остановил монетизацию

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Видеохостинг YouTube полностью приостановил монетизацию для российских пользователей — включая спонсорство, суперчат, подписки Premium и Music Premium, стикеры и мерч. Как пишет 10 марта РБК, авторы видео из России получили уведомления об этом.

«Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России», — говорится в тексте.

Ранее Google прекратил продажу онлайн-рекламы в России, включая поисковик, YouTube и внешних партнеров. Отмечалось, что это сделано «ввиду чрезвычайных обстоятельств». Тогда у авторов роликов в РФ оставалась возможность зарабатывать с помощью платных функций, спонсорства и специальных подписок, но теперь их лишили и этого.

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Комментарии (4)

Главный спец по технике консервации
То-то последнее время не слышно криков комнадзора "срочно разблокируйте канал соловьева".
266410437
и ютюб и гугл адс одновременно в минус.
VOROBEJ
!!!
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