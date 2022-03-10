Бастрыкин потребовал объяснить, почему жителя Купчино, заступившегося за жену, обвиняют не в самообороне

Председателя СКР Александра Бастрыкина заинтересовала петербургская история о жителе Купчино, который, спасая собственную жену, смертельно ранил человека. Глава ведомства требует объяснить ему, откуда в деле взялся умысел. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба СКР.



Мужчина летней ночью на Будапештской вступил в драку с дебоширами, избившими его жену. В ходе конфликта одного из мужчин он ранил, позже тот скончался. Вменяют Лысаку умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с летальным исходом. Журналисты увидели в истории чистую самооборону.