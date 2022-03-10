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Бастрыкин потребовал объяснить, почему жителя Купчино, заступившегося за жену, обвиняют не в самообороне

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Председателя СКР Александра Бастрыкина заинтересовала петербургская история о жителе Купчино, который, спасая собственную жену, смертельно ранил человека. Глава ведомства требует объяснить ему, откуда в деле взялся умысел. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба СКР.

Мужчина летней ночью на Будапештской вступил в драку с дебоширами, избившими его жену. В ходе конфликта одного из мужчин он ранил, позже тот скончался. Вменяют Лысаку умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с летальным исходом. Журналисты увидели в истории чистую самооборону.

«Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу М. Г. Парастаевой представить подробный доклад об основаниях для возбуждения данного уголовного дела, а также данные, обосновывающие выбранную следствием квалификацию действий мужчины», — говорится в сообщении ведомства.

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Комментарии (7)

Vvs Spb
О этом деле раструбят на все страну. Заступился за человека. 0.0000000001%, а как с другими? Закона в стране нет, но иногда власть толкает и они начинают , что то мечтать да и то показано.
brs9000
Верное трактование.
Slava_Rossii
Очередной дешёвый популизм Бастрыкина.
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