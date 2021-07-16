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Суд изолировал от общества петербуржца, который с ножом защищал жену и ночную тишину в Купчино

Петербуржец арестован за смертельное нападение на шумных соседей

Два месяца под стражей проведёт обвиняемый в поножовщине со смертельным исходом в Купчино. За нож петербуржец схватился после того, как его жену избили в ответ на замечание.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, меру пресечения 37-летнему Николаю Лысаку 16 июля избрали во Фрунзенском суде. Мужчина частично признал вину, заверил, что серьёзно ранить нападавших не собирался, и попросил отпустить его под домашний арест.

Следователь настаивал, что оставлять на свободе обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть, чревато. Лысака попросили заключить под стражу. Суд согласился и отправил фигуранта в СИЗО до 15 сентября.

«Фонтанка» рассказывала, что драка с поножовщиной произошла ночью на Будапештской. Шума, исходившего от двух мужчин, не выдержала женщина с маленьким ребёнком. По предварительным данным, мать вышла на улицу, высказала недовольство и была избита, после чего её супруг вышел уже с ножом. Полицейским он говорил, что защищал честь жены и свою жизнь. Обидчик женщины от полученных травм скончался.

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Комментарии (11)

I2I
Я так понял сначала баба напала на прохожих. Потом алень прибежал и поножовщину устроил. И историю придумали нелепую где яж атэц и матъ дите защищали))). Купчинское быдло. Смешно.
nuga
Вначале сделают,потом подумают.Выходить с ножом на человека,это значит его резать и убивать.У каждого мужчины такая привычка выбегать с ножом на разборки соседские?Ещё бы топор прихватил,деятель.Убил человека.Жену лучше бы держал дома.
michailPotapov
Баба теперь будет хранить верность и супружецкий долг.. хе хе
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