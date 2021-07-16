Суд изолировал от общества петербуржца, который с ножом защищал жену и ночную тишину в Купчино

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, меру пресечения 37-летнему Николаю Лысаку 16 июля избрали во Фрунзенском суде. Мужчина частично признал вину, заверил, что серьёзно ранить нападавших не собирался, и попросил отпустить его под домашний арест.



Следователь настаивал, что оставлять на свободе обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть, чревато. Лысака попросили заключить под стражу. Суд согласился и отправил фигуранта в СИЗО до 15 сентября.