Суд изолировал от общества петербуржца, который с ножом защищал жену и ночную тишину в Купчино

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, меру пресечения 37-летнему Николаю Лысаку 16 июля избрали во Фрунзенском суде. Мужчина частично признал вину, заверил, что серьёзно ранить нападавших не собирался, и попросил отпустить его под домашний арест.
Следователь настаивал, что оставлять на свободе обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть, чревато. Лысака попросили заключить под стражу. Суд согласился и отправил фигуранта в СИЗО до 15 сентября.
«Фонтанка» рассказывала, что драка с поножовщиной произошла ночью на Будапештской. Шума, исходившего от двух мужчин, не выдержала женщина с маленьким ребёнком. По предварительным данным, мать вышла на улицу, высказала недовольство и была избита, после чего её супруг вышел уже с ножом. Полицейским он говорил, что защищал честь жены и свою жизнь. Обидчик женщины от полученных травм скончался.