«Интерфакс»: Финансовые власти РФ предупредили компании, что торги на фондовом рынке начнутся нескоро

Торги не проводятся с 28 февраля, а решение по возобновлению будет зависеть от динамики событий на Украине, цитирует заявление компании « Интерфакс ».

Торги в фондовой секции Московской биржи начнутся не скоро, это вопрос не дней, а скорее недель. Финансовые власти должны сориентировать компании по дальнейшим действиям. Об этом 9 марта сообщило подразделение УК «Альфа-капитал» по работе с состоятельными клиентами Alfa Wealth по итогам встречи Банка России, Минфина и «Московской биржи» с компаниями.

Учитывая непростую ситуацию на рынках и фактически новые правила игры, в ближайшие дни или недели Мосбиржа будет централизованно собирать вопросы и предложения от компаний с целью выработки решений и мер поддержки совместно с ЦБ и Минфином, говорится в сообщении по итогам встречи.



Добавляется, что правила и критерии выкупа будут упрощены, а необходимое для этого законодательство готовится.



Ранее Банк России ввел ограничение на продажу и выдачу валюты со счетов физлиц.

Согласно новым правилам, которые действуют с 9 марта, банкам запрещается продавать валюту. Снимать со своих валютных счетов физлица могут не более 10 тысяч долларов, независимо от валюты счета.



Действие этого правила будет длиться до 9 сентября 2022 года.

