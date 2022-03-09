FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -6
116.08р126.44р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Роскомнадзор потребовал вернуть доступ к видеозаписи обращения Владимира Путина в TikTok

Печать

Роскомнадзор потребовал от соцсети TikTok незамедлительно снять ограничения и вернуть в доступ видеозапись обращения Владимира Путина. Также в РКН хотят услышать причины, по которым президента России не желают дать послушать пользователям.

Как сообщает 9 марта ведомство, администрация TikTok ограничила доступ к аудиодорожке указанного видео для иностранных пользователей.

«В письме Роскомнадзора отмечается, что такие действия руководства социальной сети в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — заявили в РКН.

На прошлой неделе соцсеть приняла решение о временном запрете на размещение нового контента в РФ из-за закона о фейках.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Новости компаний