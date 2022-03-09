Роскомнадзор потребовал вернуть доступ к видеозаписи обращения Владимира Путина в TikTok

Роскомнадзор потребовал от соцсети TikTok незамедлительно снять ограничения и вернуть в доступ видеозапись обращения Владимира Путина. Также в РКН хотят услышать причины, по которым президента России не желают дать послушать пользователям.



Как сообщает 9 марта ведомство, администрация TikTok ограничила доступ к аудиодорожке указанного видео для иностранных пользователей.

«В письме Роскомнадзора отмечается, что такие действия руководства социальной сети в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — заявили в РКН.