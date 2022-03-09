Топ-менеджеры «Уралхима», «Фосагро», «Аэрофлота», «Роснано». Кто пополнил санкционный список ЕС

Стали известны имена российских топ-менеджеров, попавших в санкционный список Евросоюза. Данные опубликованы в официальном журнале ЕС 9 марта.
Под ограничениями оказались гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и генеральный директор «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель правления ПАО «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов, председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович, гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, глава «Роснано» Сергей Куликов, гендиректор VK Владимир Кириенко.
В среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что в новом списке 160 человек, включая «олигархов» и членов Совета Федерации РФ. Новые ограничения должны нанести удар по экспорту морской навигационной техники в Россию, оказать давление на крипто-активы и банки Белоруссии. Теперь в черном списке ЕС 862 физлица и 53 организации.