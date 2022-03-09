ЕС вводит санкции против членов Совфеда РФ

Европейский Союз анонсировал новые санкции в отношении России из-за проведения спецоперации на Украине.
«Европейский Союз согласовал дальнейшие санкции <...>, которые затронут российских чиновников и олигархов, морской сектор и три белорусских банка», — сообщает 9 марта Reuters.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что в новом списке 160 человек, включая «олигархов» и членов Совета Федерации РФ.
Новые ограничения должны нанести удар по экспорту морской навигационной техники в Россию, оказать давление на крипто-активы и банки Белоруссии.
Теперь в черном списке ЕС 862 физлица и 53 организации.