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ЕС вводит санкции против членов Совфеда РФ

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Европейский Союз анонсировал новые санкции в отношении России из-за проведения спецоперации на Украине.

«Европейский Союз согласовал дальнейшие санкции <...>, которые затронут российских чиновников и олигархов, морской сектор и три белорусских банка», — сообщает 9 марта Reuters.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что в новом списке 160 человек, включая «олигархов» и членов Совета Федерации РФ.

Новые ограничения должны нанести удар по экспорту морской навигационной техники в Россию, оказать давление на крипто-активы и банки Белоруссии.

Теперь в черном списке ЕС 862 физлица и 53 организации.

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Комментарии (22)

VKuser678560
утремся снова, как и ранее???
dedmoroz_5e4d8827384c2
Так. Урсула, и где мои колодки на BMW?
ShkVAl
Им компенсирует бюджет. Как потерпевшим от санкций. Ранее было что-то подобное.
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