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ООН: Больше 500 гражданских погибли на Украине со дня начала спецоперации

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С 24 февраля, дня начала спецоперации, на Украине погибли или были ранены 1 424 гражданских лица. Об этом 9 марта сообщает ТАСС со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

«С 04:00 утра 24 февраля до 24:00 8 марта (по местному времени) <...> УВКПЧ зарегистрировало 1 424 гражданские жертвы на Украине: 516 убитых и 908 получивших ранения», — сказано в сообщении.

8 марта верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди рассказал, что со времени начала спецоперации Украину покинули свыше двух миллионов человек. Более половины перебрались в Польшу, порядка 100 тысяч человек — в Россию.

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