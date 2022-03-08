Верховный комиссар ООН по делам беженцев: Украину покинули 2 миллиона беженцев

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в своем твиттере сообщил, что 8 марта число покинувших Украину жителей со дня начала «российской спецоперации» превысило 2 миллиона человек.



Он также заявил «Евроньюс», что свыше половины уехавших направились в Польшу, порядка 100 тысяч человек — в Россию. А нынешний миграционный кризис для Европы стал крупнейшим со времен Второй мировой войны.



Среди других стран, куда направляются сейчас десятки тысяч жителей Украины, — Венгрия, Словакия, Румыния и Молдова. В Белоруссию переехали менее 500 украинцев.

