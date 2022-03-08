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Верховный комиссар ООН по делам беженцев: Украину покинули 2 миллиона беженцев

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Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в своем твиттере сообщил, что 8 марта число покинувших Украину жителей со дня начала «российской спецоперации» превысило 2 миллиона человек.

Он также заявил «Евроньюс», что свыше половины уехавших направились в Польшу, порядка 100 тысяч человек — в Россию. А нынешний миграционный кризис для Европы стал крупнейшим со времен Второй мировой войны.

Среди других стран, куда направляются сейчас десятки тысяч жителей Украины, — Венгрия, Словакия, Румыния и Молдова. В Белоруссию переехали менее 500 украинцев.

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Комментарии (8)

неопознанный пес
Россию тоже десятки тысяч уже покинули, если не сотни
dedmoroz_5e4d8827384c2
Не хотят быть пушечным мясом для нацистов и их глобальных хозяев. Их временное отсутствие в стране ускоряет конец нацистов. Если бы не гражданское население и украинские срочники и резервисты, нацбаты были бы уничтожены в пепел за пару дней. Даже не сомневаюсь.
Главный спец по технике консервации
Чёт не рвуццо к освободителям. К чему бы это?
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