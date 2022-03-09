В авиакомпании объяснили угрозу взрыва на рейсе Петербург — Бишкек. Задержание россиянина с бомбой отменяется

Боинг из Петербурга благополучно приземлился в аэропорту Бишкека, где его встречают экстренные службы после сообщения о бомбе на борту.
По данным сервиса Flightradar, вечером 9 марта самолёт авиакомпании «Авиа Траффик» совершил посадку в столице Киргизии, не выбившись из графика. В аэропорту «Манас» сообщили, что соответствующие службы на месте, пассажиры покидают борт штатно, эвакуации нет, пишет Sputnik Кыргызстан.
Представитель перевозчика объяснил, что о бомбе в багаже проинформировали электронным письмом. Идентичные сообщения получили несколько авиакомпаний.
«Мы подтверждаем, что такое электронное письмо от анонимного адресата получено на нашу почту. Стоит подчеркнуть, что никто из находящихся на борту самолета, следовавшего сегодня по маршруту Санкт-Петербург — Бишкек, не заявлял о бомбе. Повода для паники нет», — цитирует «Авиа Траффик» 24kg.ru.
Ранее портал со ссылкой на свои источники заявил, что в «Манасе» мобилизовали службы, поскольку на рейсе Петербург — Бишкек пассажир, который, по предварительным данным, является гражданином России, заявил о боевом снаряде в ручной клади и своём отношении к происходящему на Украине.