В авиакомпании объяснили угрозу взрыва на рейсе Петербург — Бишкек. Задержание россиянина с бомбой отменяется

Боинг из Петербурга благополучно приземлился в аэропорту Бишкека, где его встречают экстренные службы после сообщения о бомбе на борту.



По данным сервиса Flightradar, вечером 9 марта самолёт авиакомпании «Авиа Траффик» совершил посадку в столице Киргизии, не выбившись из графика. В аэропорту «Манас» сообщили, что соответствующие службы на месте, пассажиры покидают борт штатно, эвакуации нет, пишет Sputnik Кыргызстан.



Представитель перевозчика объяснил, что о бомбе в багаже проинформировали электронным письмом. Идентичные сообщения получили несколько авиакомпаний.

