В столице Киргизии оцепили аэропорт из-за сообщения о бомбе на борту самолета из Петербурга

Международный аэропорт «Манас» в Бишкеке оцеплен из-за сообщения о бомбе на борту прибывающего самолета. Об этом 9 марта сообщает местный портал 24kg.ru со ссылкой на свои источники.



Собеседники издания рассказали, что пассажир самолета из Петербурга заявил о заложенной бомбе. По предварительной информации, он якобы заявил экипажу, что выступает против спецоперации России на Украине, а в ручной клади у него «боевой снаряд». В «Манас» прибыли дополнительные силы правопорядка, в том числе саперы с кинологами. Офис киргизской авиакомпании «Авиа Траффик» пока недоступен для комментариев.

