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В столице Киргизии оцепили аэропорт из-за сообщения о бомбе на борту самолета из Петербурга

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Международный аэропорт «Манас» в Бишкеке оцеплен из-за сообщения о бомбе на борту прибывающего самолета. Об этом 9 марта сообщает местный портал 24kg.ru со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания рассказали, что пассажир самолета из Петербурга заявил о заложенной бомбе. По предварительной информации, он якобы заявил экипажу, что выступает против спецоперации России на Украине, а в ручной клади у него «боевой снаряд». В «Манас» прибыли дополнительные силы правопорядка, в том числе саперы с кинологами. Офис киргизской авиакомпании «Авиа Траффик» пока недоступен для комментариев.

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Комментарии (4)

KJB
Этот-то куда... Нажрался видимо 🤦‍♀️ Да, много сейчас будет обострений у психов.
smotriteli
уже всё опровергли ни один пассажир не заявлял экипажу о бомбе и требованиях, информация о ву пришла на электронную почту авиакомпании и не как не связана с пассажирами
5-я колонна
В международных политико-экономических отношениях появился новый термин "глобальный изгой".
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