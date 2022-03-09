Philip Morris сокращает производство и приостанавливает инвестиции в РФ

Американская табачная компания Philip Morris International Inc. приостанавливает инвестиции и активирует планы по сокращению производственных операций в России. Об этом сообщается 9 марта на официальном сайте PMI.
«Филип Моррис Интернэшнл Инк. сегодня объявляет о приостановке запланированных инвестиций в Российской Федерации, включая все запуски новых продуктов, а также коммерческие, инновационные и производственные инвестиции. PMI также активизировала планы по сокращению своих производственных операций в России в условиях продолжающихся сбоев в цепочке поставок и изменяющейся нормативно-правовой базы. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации», — уточняется в заявлении компании.
В PMI также отмечают, что «с потрясением наблюдают» за ситуацией на Украине и «самым решительным образом осуждают насилие». «Мы солидарны с невинными мужчинами, женщинами и детьми, которые страдают», — приводит сайт компании заявление директора PMI Яцека Ольчака.
Напомним, ранее о решении приостановить продажи и производство в России сообщила британская табачная компания Imperial Brands.