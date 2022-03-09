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Philip Morris сокращает производство и приостанавливает инвестиции в РФ

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Американская табачная компания Philip Morris International Inc. приостанавливает инвестиции и активирует планы по сокращению производственных операций в России. Об этом сообщается 9 марта на официальном сайте PMI.

«Филип Моррис Интернэшнл Инк. сегодня объявляет о приостановке запланированных инвестиций в Российской Федерации, включая все запуски новых продуктов, а также коммерческие, инновационные и производственные инвестиции. PMI также активизировала планы по сокращению своих производственных операций в России в условиях продолжающихся сбоев в цепочке поставок и изменяющейся нормативно-правовой базы. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации», — уточняется в заявлении компании.

В PMI также отмечают, что «с потрясением наблюдают» за ситуацией на Украине и «самым решительным образом осуждают насилие». «Мы солидарны с невинными мужчинами, женщинами и детьми, которые страдают», — приводит сайт компании заявление директора PMI Яцека Ольчака.

Напомним, ранее о решении приостановить продажи и производство в России сообщила британская табачная компания Imperial Brands.

Philip Morris International Inc.— американская табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет в мире. До 2008 года PMI входила в состав Altriа Group, позже стала независимой компанией. Выпускает табачную продукцию на 46 фабриках и реализует их в 180 странах мира. Наиболее известные производимые марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (табачные стики для электронной системы нагревания табака IQOS).

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Комментарии (18)

Денеб
Можно было бы только порадоваться ( я сам некурящий и постоянно страдаю от курилок), но боюсь, это приведёт к увеличению доли снюса и прочих курительных "смесей"....
atf
Это очередной праздник!
Желающие курить выращивайте табак сами на огороде и там же курите.
Или вдыхайте химические аналоги, они хоть не так пахнут для окружающих.
Avs7153
"Дай папиросочку, у тебя штаны в полосочку" (С)
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