Они так видят. Репортаж с планеты, на которой обитают чиновники

Если вас одолела тревога в связи с операцией на Украине, последовавшими санкциями и финансовыми ограничениями внутри России — просто ограничьте себя новостной повесткой органов власти. В ней — ежедневная работа по заранее определенному плану, а их хладнокровию и избирательности позавидует всякий. Губернаторская вкладка смольнинского сайта на момент публикации свежими новостями не обогатилась. За 8 марта значится XII церемония вручения Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова «Фигаро». «Мы будем поддерживать театр — это наш алмаз», — цитируют Александра Беглова. На его странице во «ВКонтакте» сегодня — отчет о встрече с президентом, «Фонтанка» рассказывала о ней еще 1 марта.

На странице правительства Петербурга 9 марта говорят о заседании расширенной коллегии архивного комитета. Главная тема — работа над проектом «Блокадный архив» и планируемое строительство современного архивного центра. Справедливости ради заметим, без актуальной привязки не обошлось. Вице-губернатор Ирина Потехина заявила: «Происходящее сегодня — это не только экономическая блокада, самая главная война сейчас идёт за наших детей, за их понимание истории, за их ощущения. Традиционно читателями архивов были профессиональные историки, но времена меняются, сейчас важно объединить усилия всех на создании общей исторической науки. Только реальные доказательства, которые могут дать документы из наших архивов, помогут показать будущим поколениям настоящую историческую правду». «Впервые с начала зимы в Петербурге случилась абсолютно бесснежная неделя, — радуется с утра петербургский комитет по благоустройству. — С 28 февраля по 6 марта в нашем городе не было осадков, а вот в праздничные дни, 7 и 8 марта, кое-где все же припорошило тонким слоем снега. Всего с конца ноября, когда начались сильнейшие снегопады, до текущего дня на город легло свыше 187 сантиметров снега». Понятно, что это ежедневная повестка комблага, но выглядит как ответ на мемы с губернатором, который якобы произносит: «Наконец-то от меня все отстали со своим снегом».

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности еще 5 марта отстрелялся новостью о том, что теперь не он, а полиция будет составлять протоколы за нарушение закона о тишине. «Зачастую петербуржцы вызывают полицию, если их беспокоит шум в ночное время или выходной день. Но раньше полиция не могла составлять протоколы на нарушителей, для этого требовались сотрудники комитета, — поясняет глава комитета Ольга Аришина. — Уверена, эффективность работы по пресечению нарушений тишины и покоя граждан будет повышена». Комитет по внешним связям Петербурга не радовал горожан новостями с 3 марта. Последние добрые вести — предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества с вьетнамской провинцией Бакнинь. Ее представитель Нгуен Тхи Тхай так и сказала: «Вьетнамцы испытывают особые чувства к России, которые будут укрепляться из поколения в поколение». У комитета по делам Арктики последняя новость за 4 марта — и это творческая встреча, посвященная Таймыру. Прошла она в рамках соглашения о сотрудничестве между Смольным и администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района: обсуждали проекты «Этноволонтер», «Школа тундровика» и этностойбище «Таймырская ойкумена», кроме того насладились «виртуозной игрой на баргане» и мастер-классом по игре в ненецкие шахматы «тебко».

Кто точно не может себе позволить закрывать глаза — так это комитет по туризму. Он сообщает, что при обновлении городского туристского портала visit-petersburg.ru на нём заработал конструктор путешествий «Открой для себя Санкт‑Петербург». Он может стать основой цифровой платформы бронирования туристских услуг — вместо понятно каких других платформ. Кроме того, комитет поведал о возобновлении программы кешбэка за поездки — естественно, по России. Комитет по культуре 9 марта анонсирует профильные события — от выставки к 80-летию художника Алексея Штерна до новой программы оркестра MarimbaMix.



Телеграм-канал комтранса продолжает знакомить пассажиров с картой новых автобусных маршрутов, которые поедут с 1 апреля. 9 марта это 290-й маршрут — от Ржевки через центр города до Гутуевского острова.



Районные администрации ведут себя по-разному. Центральный, к примеру, рассказывает о сборе гумпомощи беженцам из ДНР и ЛНР и демонстрирует ролик в поддержку военной операции с участием сотрудников полиции. Петроградский — делится афишей таких событий, как музыкальный вечер «Трилистник желаний» и интерактивное занятие по мотивам книги «Быть котом». К актуальному, наверное, можно причислить цикл лекций «PRO.Здоровье», ведь там есть такие разделы, как «Привычки здорового сна», «Экологичное общение с родителями», а также «Техники дыхания для улучшения психоэмоционального фона при постковидной депрессии и тревожных расстройствах».



В качестве десерта — весточка из Москвы. Дептранс столицы 9 марта отчитывается по понятным инфоповодам, связанным с метрополитеном. А потом презентует разработку компании General Motors — «электрокар с двумя рядами сидений друг напротив друга, который подойдёт для семейных поездок». «Презентовали проект электрокара ещё в 2020-м, но тогда лицензию не дали, — вспоминают чиновники и с надеждой добавляют: — Если в этот раз все получится, производство авто запустят в конце 2022-го, а первые поставки на мировой авторынок будут уже в 2023 году». Напомним, GM остановил поставки в Россию.

