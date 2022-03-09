«Что хранить дома — моё личное дело». Экс-глава штаба Навального* в Петербурге об уголовном деле о хранении боеприпасов

«Я увлекаюсь раскопками, дома у меня есть небольшая частная коллекция военно-историческая. Дома были несколько патронов, из них высыпался порох при изъятии», — рассказал «Фонтанке» Михайлов. По его словам, дома он также хранил разные исторические артефакты, в том числе свастику, но эти предметы не были предназначены для публичной демонстрации. «Моё личное дело, что хранить дома», — добавил он.



Напомним, что перед акцией протеста 6 марта в Петербурге прошли обыски у активистов, муниципальных депутатов и правозащитников в рамках уголовного дела о телефонном терроризме. Более 10 человек стали по итогам подозреваемыми. В их числе оказался и Денис Михайлов. После обыска его отвезли в ИВС.

