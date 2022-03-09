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«Что хранить дома — моё личное дело». Экс-глава штаба Навального* в Петербурге об уголовном деле о хранении боеприпасов

Экс-главу петербургского штаба Навального* (организация признана экстремистской и ликвидирована в 2021 году) Дениса Михайлова отпустили из спецприёмника на Захарьевской улице. Ранее, как писала «Фонтанка», за последние дни он стал фигурантом сразу двух уголовных дел — о телефонном терроризме и хранении боеприпасов.

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«Я увлекаюсь раскопками, дома у меня есть небольшая частная коллекция военно-историческая. Дома были несколько патронов, из них высыпался порох при изъятии», — рассказал «Фонтанке» Михайлов. По его словам, дома он также хранил разные исторические артефакты, в том числе свастику, но эти предметы не были предназначены для публичной демонстрации. «Моё личное дело, что хранить дома», — добавил он.

Напомним, что перед акцией протеста 6 марта в Петербурге прошли обыски у активистов, муниципальных депутатов и правозащитников в рамках уголовного дела о телефонном терроризме. Более 10 человек стали по итогам подозреваемыми. В их числе оказался и Денис Михайлов. После обыска его отвезли в ИВС.

*Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.

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Комментарии (14)

vfhbr
Экс-глава штаба Навального вот этим все и сказано. Был бы человек, а статья под него найдется. Эти слова приписывают Сталину, а как они актуальны.
266410437
В детских книжках времен СССР про ВОВ картинки немцев и их военной техники со свастикой. Их тоже теперь нельзя хранить?
leningrad45
Есть понятие - ДЕЗАКТИВАЦИЯ. Всё копатели это знают. Теперь поздно оправдываться.
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