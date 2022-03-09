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Момент взрыва емкости с битумом в Пензе заметили уличные камеры. Мощная черная волна попала на видео

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Момент взрыва емкости с битумом на предприятии в Пензе запечатлели уличные камеры. Кадры появились 9 марта в Telegram-канале губернатора области Олега Мельниченко.

На видеозаписи можно заметить, что резервуар разрушается за считанные секунды. Мощная волна черного вещества резко накрывает соседние территории, видны высокие разлетающиеся брызги.

Мельниченко

По словам Мельниченко, в результате происшествия пострадали восемь человек: семеро из них находятся в стационаре больницы, один — в реанимации. Еще двое погибли.

«Выражаю искренние соболезнования членам семей погибших и пострадавших. Им будет оказана вся необходимая материальная и психологическая помощь», — добавил губернатор.

На данный момент котельная, где произошел разлив, продолжает работать в штатном режиме. На месте аварии находятся все необходимые службы, в том числе региональные ГУ МЧС и СК.

«Фонтанка» писала, что 9 марта на промышленном предприятии в Пензе произошла разгерметизации емкости для хранения битума. Было известно о двух погибших и семерых пострадавших.

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Комментарии (7)

VKuser15335355
Если это котельная ,то это наверное мазут а не битум. Мазут разогревают до +60-80 градусов а битум до 140-170 градусов.
264653831
вероятно со времен СССР была в работе вот и не выдержала.
мухомор
взрыва тут не видно.
сложилась ёмкость
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