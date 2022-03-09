СМИ: Два человека погибли и семеро пострадали при взрыве на предприятии в Пензе

На промышленном предприятии в Пензе произошла разгерметизация емкости для хранения битума. В результате происшествия погибли два человека, еще семеро пострадали. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах утром 9 марта передает ТАСС.
Ранее в региональном ГУ МЧС сообщили о разгерметизации резервуара для хранения битума на улице Антонова. Имеются пострадавшие, уточнили в ведомстве.
По данным МЧС, на месте ЧП работают 25 человек и шесть единиц техники.
Подробности произошедшего сейчас выясняются.