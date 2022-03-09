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СМИ: Два человека погибли и семеро пострадали при взрыве на предприятии в Пензе

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На промышленном предприятии в Пензе произошла разгерметизация емкости для хранения битума. В результате происшествия погибли два человека, еще семеро пострадали. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах утром 9 марта передает ТАСС.

Фото: ГУ МЧС
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Ранее в региональном ГУ МЧС сообщили о разгерметизации резервуара для хранения битума на улице Антонова. Имеются пострадавшие, уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, на месте ЧП работают 25 человек и шесть единиц техники.

Подробности произошедшего сейчас выясняются.

Фото: ГУ МЧС

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