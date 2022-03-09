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Петербуржец показал, как магазин в жилом доме на Чкаловском ринулся в ад. Спасать будут гипсокартоном

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До конца недели планируется заменить рухнувшее перекрытие в цоколе жилого дома на Чкаловском проспекте. Об этом «Фонтанке» 9 марта сообщили в администрации Петроградского района Петербурга.

Как уточняют, признаков аварийности конструкций в квартирах специалисты не нашли. Жильцам разрешили вернуться через «полтора-два часа» после эвакуации. Читатель, вызвавший экстренные службы на Чкаловский проспект, 58, подтвердил, что в дом запустили в 1:20. На фото — продуктовая лавка, пол которой частично рухнул в подвал.

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«Рыбный магазин прямо в ад отправился», — комментирует автор снимков.

Демонтировать перегородку между нежилым помещением и парадной сотрудники ЖКС №2 Петроградского района собираются за один-два дня. Замену — пока временную — планируют установить на этой неделе.

«До конца недели будет возведена новая перегородка из гипсокартона. После капремонта будет возведена уже капитальная конструкция», — рассказали в районной администрации.

Перегородка в цоколе здания 1913 года постройки была аварийной. Критичными для неё стали манипуляции собственника.

«Собственник нежилого помещения произвел стяжку, из-за чего выросла нагрузка на аварийные конструкции, они не выдержали», — рассказали «Фонтанке» в жилищном комитете.

Случившимся заинтересовался Следственный комитет, ведомство проводит доследственную проверку.

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Комментарии (2)

killbeachtrash
Поправляя очки...бреееехня с вероятностью 95 %. Я экспертизу делал как то давно надподвальных перекрытий в таком же доме соседнем в институте военных инженеров. Там такой двутавр царский идет, что он разгрузит что угодно. В 1913 он точно был, как и в 1904. Первые перекрытия на лестницах металлические появились еще во время Пушкина, а вот в "кировках" там да - брус.А вот если "которых у нас мало" двутавр выдрали или куски выпилили, то я не удивлен.
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