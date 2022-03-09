Петербуржец показал, как магазин в жилом доме на Чкаловском ринулся в ад. Спасать будут гипсокартоном

Как уточняют, признаков аварийности конструкций в квартирах специалисты не нашли. Жильцам разрешили вернуться через «полтора-два часа» после эвакуации. Читатель, вызвавший экстренные службы на Чкаловский проспект, 58, подтвердил , что в дом запустили в 1:20. На фото — продуктовая лавка, пол которой частично рухнул в подвал.

До конца недели планируется заменить рухнувшее перекрытие в цоколе жилого дома на Чкаловском проспекте. Об этом «Фонтанке» 9 марта сообщили в администрации Петроградского района Петербурга.

«Рыбный магазин прямо в ад отправился», — комментирует автор снимков.



Демонтировать перегородку между нежилым помещением и парадной сотрудники ЖКС №2 Петроградского района собираются за один-два дня. Замену — пока временную — планируют установить на этой неделе.



«До конца недели будет возведена новая перегородка из гипсокартона. После капремонта будет возведена уже капитальная конструкция», — рассказали в районной администрации.



Перегородка в цоколе здания 1913 года постройки была аварийной. Критичными для неё стали манипуляции собственника.



«Собственник нежилого помещения произвел стяжку, из-за чего выросла нагрузка на аварийные конструкции, они не выдержали», — рассказали «Фонтанке» в жилищном комитете.



Случившимся заинтересовался Следственный комитет, ведомство проводит доследственную проверку.

