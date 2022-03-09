ЦБ РФ опубликовал официальные курсы валют. За евро дают уже 126 рублей

Центробанк России поднял официальные курсы евро и доллара по отношению к рублю. Это 9 марта следует из данных на сайте ЦБ.



Официальный курс европейской валюты поднялся с 115,6 до 126,44 рубля.



Доллар, в свою очередь, вырос до 116 рублей.



Утром курс евро на Мосбирже обновил исторический максимум и превысил 127 рублей.

