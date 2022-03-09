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ЦБ РФ опубликовал официальные курсы валют. За евро дают уже 126 рублей

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Центробанк России поднял официальные курсы евро и доллара по отношению к рублю. Это 9 марта следует из данных на сайте ЦБ.

Официальный курс европейской валюты поднялся с 115,6 до 126,44 рубля.

Доллар, в свою очередь, вырос до 116 рублей.

Утром курс евро на Мосбирже обновил исторический максимум и превысил 127 рублей.

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Комментарии (6)

Главный спец по технике консервации
"уже 126 рублей" - значит евры для интервенций ещё не закончились.
Хотя с учётом того, что их запретили выдавать электорату - осталось мало.
gatsby55
Кто может сказать - а какой сейчас реальный уличный курс покупки евро? Банкам теперь запрещено продавать. Валютчики уже вышли на улицы? Почем продают? Вот это реальность, а не 126 и прочая официальная ерунда.
5-я колонна
Какая-то абстракция, как в эсесере, где доллар стоил условные 64 коп, но их не было.
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