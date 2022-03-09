Началось выдвижение номинантов на ежегодную премию «Доктор Питер — частная медицина». Назовите своих претендентов на победу

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С 9 марта и до 18 апреля каждый может назвать претендентов на победу в ежегодной городской премии для негосударственных клиник «Доктор Питер — частная медицина». Для этого надо зайти на страницу премии, нажать кнопку «выдвинуть номинанта», авторизоваться через социальные сети и на странице номинирования написать названия петербургских клиник, которые заслужили доверие, о которых вы хотели бы рассказать читателям «Доктора Питера» и «Фонтанки».

Всего назвать можно 11 лучших клиник — по одной в 11 номинациях:



1. Многопрофильные клиники. В эту категорию попадают учреждения, которые оказывают помощь по разным специализациям (в том числе с применением высоких технологий) — как в стационарных условиях, так и амбулаторно.



2. Офтальмология. На место в этой номинации могут претендовать клиники, оказывающие либо исключительно офтальмологическую медицинскую помощь, либо специализирующиеся на ее оказании.



3. Стоматология. Называем лучшие стоматологические клиники, после лечения в которых хочется широко улыбаться.



4. Инструментальная диагностика. МРТ, КТ, УЗИ — аббревиатуры, которые давно уже никто не расшифровывает. Оцениваем специализированные диагностические центры, ориентированные на постановку диагноза с применением современного оборудования.



5. Лабораторная диагностика. Выбираем лучшие лаборатории, с широкими возможностями для исследований — не только для тестирования на коронавирус.



6. Эстетическая медицина (центры косметологии). Медицина в ответе за красоту. Называем лучшие лицензированные центры в этой области.



7. Пластическая хирургия. Выясняем, какой клинике может доверять человек, который направляется на операционный стол за красотой.



8. Центры репродукции (клиники ЭКО). Называем самые успешные клиники для зачатия ребенка «в пробирке».



9. Оздоровительные центры (реабилитация). Чтобы вернуться к привычной жизни после болезни или предупредить развитие новой, нужны центры восстановительного и профилактического лечения. Это специализированные реабилитационные центры или загородные санатории.



10. Детские клиники. Ищем лучший медицинский центр, от качества работы которого зависит наше будущее — дети и их здоровье.

