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ЦБ: Гражданин может получить до 10 тысяч долларов наличными от каждого банка, в котором у него есть счет

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Банк России дал дополнительные разъяснения по ограничениям на получение гражданами наличной валюты. Человек сможет снять до 10 тысяч долларов валюты в каждом банке, где у него был открыт валютный счет или вклад. Об этом 9 марта со ссылкой на регулятора сообщает РИА Новости.

При этом если у человека несколько валютных счетов в одном банке, он сможет получить с них только до 10 тысяч долларов.

«Человек может получить до 10 тысяч долларов наличными в каждом банке, где у него уже был открыт валютный счет. То есть если у вас несколько валютных счетов или вкладов в одном банке, вы сможете получить наличными 10 тысяч долларов. Если валютные счета и вклады в разных банках — каждый банк выдаст до 10 тысяч долларов», — пояснил ЦБ.

В организации подчеркнули, что конвертировать валюту в рубли при снятии суммы свыше 10 тысяч долларов банки будут по рыночному курсу на день выдачи. «Рыночный курс на день выдачи — это то же самое, что официальный курс Банка России. Он определяется на каждый день по данным торгов валютой на бирже накануне», — отметили в Центробанке.

По решению Банка России, с 9 марта по 9 сентября физлица смогут снимать со своих валютных счетов и вкладов не более 10 тысяч долларов, независимо от валюты счета или вклада. Получить валюту можно будет только в кассах банков.

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Комментарии (7)

shushu
Я бы сказал не "может получить", а "имеет право получить"
КарабасСПб
Фишку то все уловили? Все что выше 10т только через конвертацию и только в долларах. А вот лежит представим в евро. Значит банк продаст евро, первый угар на курсе, потом на эти деньги купит доллар, второй угар на курсе. По нынешней вилке на куплю- продажу это угар так на 30 процентов минимум к кого есть евро. Я не думаю что они будут например просто конвертить по соотношению евро к доллару.
allyouneedislove
как скоро в страну вернутся У.Е.? =)
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