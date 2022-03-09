ЦБ: Гражданин может получить до 10 тысяч долларов наличными от каждого банка, в котором у него есть счет

Банк России дал дополнительные разъяснения по ограничениям на получение гражданами наличной валюты. Человек сможет снять до 10 тысяч долларов валюты в каждом банке, где у него был открыт валютный счет или вклад. Об этом 9 марта со ссылкой на регулятора сообщает РИА Новости.



При этом если у человека несколько валютных счетов в одном банке, он сможет получить с них только до 10 тысяч долларов.



«Человек может получить до 10 тысяч долларов наличными в каждом банке, где у него уже был открыт валютный счет. То есть если у вас несколько валютных счетов или вкладов в одном банке, вы сможете получить наличными 10 тысяч долларов. Если валютные счета и вклады в разных банках — каждый банк выдаст до 10 тысяч долларов», — пояснил ЦБ.

