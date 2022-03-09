Великобритания «конфисковала» якобы принадлежащий российскому олигарху частный самолет

Британский министр транспорта рассказал о конфискации частного российского самолета из-за возможных связей с российскими олигархами.
«Самолет, который находился в [аэропорту] Фарнборо, фактически был конфискован. Мы проводим дальнейшее расследование», — цитирует 9 марта The Guardian заявление Гранта Шэппса.
По его словам, частный самолет был зарегистрирован в Люксембурге, однако у британской стороны есть подозрения, что он принадлежит российскому олигарху. Если эта информация не подтвердится, то лайнер сможет покинуть Фарнборо.
Накануне власти королевства объявили, что полёт любого российского самолёта в Великобритании станет уголовным преступлением.