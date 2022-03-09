Полёт любого российского самолёта в Великобритании станет уголовным преступлением

Правительство Великобритании ввело запрет на экспорт в Россию авиационной, космической продукции и технологий на фоне проведения специальной операции на Украине, сообщает 9 марта ТАСС, ссылаясь на МИД Соединенного Королевства. Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что полет или посадка любого российского воздушного судна в стране станет уголовным преступлением, передаёт Reuters.

Отмечается, что британским страховщикам запретят предоставлять услуги российским контрагентам в указанных секторах экономики. Кроме того, «аннулируется покрытие существующих полисов», из-за чего страховые компании Великобритании не смогут выплачивать компенсации по уже заключенным контрактам.

