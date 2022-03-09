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Полёт любого российского самолёта в Великобритании станет уголовным преступлением

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Правительство Великобритании ввело запрет на экспорт в Россию авиационной, космической продукции и технологий на фоне проведения специальной операции на Украине, сообщает 9 марта ТАСС, ссылаясь на МИД Соединенного Королевства. Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что полет или посадка любого российского воздушного судна в стране станет уголовным преступлением, передаёт Reuters.

Отмечается, что британским страховщикам запретят предоставлять услуги российским контрагентам в указанных секторах экономики. Кроме того, «аннулируется покрытие существующих полисов», из-за чего страховые компании Великобритании не смогут выплачивать компенсации по уже заключенным контрактам.

Новые авиационные санкции, по данным Reuters, также позволят властям Соединенного Королевства задерживать любые самолеты, связанные с Россией.

25 февраля правительство Великобритании ввело санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Рестрикции включали в себя заморозку счетов Путина и Лаврова, если такие будут обнаружены в Великобритании.

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Комментарии (11)

Старый Хоттабыч
Эта агония капиталистического запада явно показывает, что теперь Россия будет устанавливать свои правила в новом миропорядке.
allyouneedislove
а дипломатов и чиновников ещё мордой в асфальт класть не собираются? =)
ах-ха-х =Р
dedmoroz_5e4d8827384c2
знать, хорошо лордам на яйца на Украине наступили)
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