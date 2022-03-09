С утра 9 марта валюту во многих банках со счетов физлиц выдавать не будут — сперва надо записаться «на ближайшую свободную дату»

Ограничения на оборот валюты в России, введенные ЦБ РФ в ночь на 9 марта, не позволят многим россиянам этим утром снять доллары со своих валютных счетов. Банковские клерки указывают гражданам на необходимость предварительной записи на «ближайшую дату». Во многих банках узнать ее можно, только придя лично в конкретное отделение. В службе поддержки Сбербанка утром 9 марта оператор подтвердила корреспонденту «Фонтанки», что записаться по телефону на выдачу валюты невозможно. В то же время в некоторых отделениях валюту со счетов выдают сразу при обращении. Так, офис Сбербанка на Думской улице предлагает снимать доллары с долларового счета в пределах 10 тысяч сразу же. Если у клиента счет в евро (с него тоже теперь можно снимать только доллары) — надо записываться. Ближайшая запись на 11 марта.

В Райффайзенбанке заказать валюту можно по телефону. Однако ближайшая запись в любое отделение банка — на 6 апреля. Такое положение вещей — не нарушение. Оно описано в ночном заявлении Центробанка: «Банкам может требоваться несколько дней для того, чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение». Валюту с валютных счетов до 9 сентября можно будет снять лишь в пределах 10 тысяч долларов. Всё, что больше, — уже только рублями, также по курсу ЦБ. В какой бы валюте ни был открыт счет, получить с него наличные можно будет только в долларах США — банки будут пересчитывать выдаваемую сумму по курсу ЦБ. Он определяется так: «Рыночный курс, определяемый на день выдачи на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанный по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи». Покупать валюту в России тоже будет нельзя: «Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме».