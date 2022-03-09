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Сбербанк: Готовы удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте

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Сбербанк проинформировал о своей работе после введения Банком России ограничений на продажу и выдачу валюты со счетов физлиц.

«Сбербанк работает в штатном режиме и готов удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте в рамках введённых ЦБ временных правил. Покупка безналичной валюты доступна клиентам в «Сбербанк Онлайн» без ограничений. Средства клиентов в рублях доступны без ограничений», — сообщается в пресс-релизе банка 9 марта.

Как уже писала «Фонтанка», Центробанк на полгода ввёл временные правила на операции с наличной валютой. Гражданам разрешается снимать со своего валютного счёта максимум 10 тысяч долларов. Снять можно только доллары, любую другую валюту надо конвертировать в доллары. Безналичную валюту разрешено покупать через мобильные приложения банков или на бирже через брокерский счёт.

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Комментарии (5)

Runtime
На бирже с комиссией 12 процентов для физ и юрлиц.
Gromit
"Разрешено покупать на бирже через брокерский счёт", и одновременно с этим ЦБ решил не открывать биржу 9 марта)
cerf
На бирже которую закрыли
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