Сбербанк: Готовы удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте

Сбербанк проинформировал о своей работе после введения Банком России ограничений на продажу и выдачу валюты со счетов физлиц.



«Сбербанк работает в штатном режиме и готов удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте в рамках введённых ЦБ временных правил. Покупка безналичной валюты доступна клиентам в «Сбербанк Онлайн» без ограничений. Средства клиентов в рублях доступны без ограничений», — сообщается в пресс-релизе банка 9 марта.



Как уже писала «Фонтанка», Центробанк на полгода ввёл временные правила на операции с наличной валютой. Гражданам разрешается снимать со своего валютного счёта максимум 10 тысяч долларов. Снять можно только доллары, любую другую валюту надо конвертировать в доллары. Безналичную валюту разрешено покупать через мобильные приложения банков или на бирже через брокерский счёт.

