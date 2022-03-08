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В петербургском ОБИ — очереди и неработающий сайт. Но покупателям говорят: все идет по плану

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В сети гипермаркетов ОБИ в Петербурге, о предстоящем закрытии которых заявили в компании, стоят очереди. Корреспондент «Фонтанки», побывав в магазине в Лахте, обнаружил 9 открытых касс и в каждую очереди примерно по 15 покупателей.

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Впрочем, заверили в магазине, такая ситуация характерна для всех последних праздничных дней, так что с вестью о закрытии магазина якобы не связана. Да и о самом закрытии магазинов тут пока не слышали, говоря, что планируют работать и завтра, и послезавтра.

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Дозвониться до компании корреспонденту «Фонтанки» не удалось — время ожидания превышало границы разумного. В группе «ОБИ» в социальной сети «ВКонтакте» пользователям на вопросы о планах покинуть российский рынок отвечают, что таковых нет, а «гипермаркеты работают в обычном режиме». А насчет неработающего официального сайта — что на нем «проводятся технические работы, направленные на повышение качества его работы и удобства его использования».

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Комментарии (13)

Pilat
У меня более точные данные.
Сейчас на складах Оби примерно двух месячный запас товара.
Где то месяц они будут продавать как обычно.
Потом начнутся распродажи.
Сегодня ни каких распродаж, снижения цены и чего то подобного не было и в ближайшие дни пока не планируется.
lamer
Возможно, что это просто маркетинговый ход.
Денеб
Зато у нас остаются Пятёрочка и Магнит!
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