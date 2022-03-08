В Ленобласти вторые сутки мерзнут «Оптимист», «Пчелка» и еще 10 садоводств

Праздник в холоде без электричества встречают владельцы хозяйств в 12 садоводствах Всеволожского района Ленобласти. Как 8 марта сообщает 47news, ледниковый период в отдельно взятом дачном массиве наступил поздним вечером 6 марта. Среди пострадавших — садоводства «Горизонт», «Бумпром», «Кулаковец», «Труд», «Русский дизель», «Дружба», «Монолит», «Оптимист», «Монтажник», ЛГПИ, «Озон», «Пчелка» и «Бригантина».
Жители сообщают, что даже при наличии автономных источников энергии температуру в комнатах удается поднять максимум до 10 градусов (ночью столбики термометров опускались до -19). Многие живут в дачных домах постоянно — количество таких семей выросло с началом пандемии.
Председатель правления СНТ «Дунай» Алексей Стебенев сообщил изданию, что случился традиционный сезонный форс-мажор: сгорел участок подземного кабеля с напряжением 10 кВ.
«Место аварии будут искать с помощью специальной лаборатории энергетиков 9 марта. Ремонт займет около двух дней и должен завершиться 10 марта», — уточняют журналисты.