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В супермаркете на Луначарского устроили продуктовую драку. Продавец в больнице

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Попытку запастись продуктами за счёт супермаркета остановил продавец в Калининском районе Петербурга. Схватка за колбасу закончилась для него в больнице, пожадничавший посетитель ждёт уголовного дела в полиции.

Помощи правоохранителей из «Дикси» на проспекте Луначарского, 112/2, запросили накануне около половины восьмого часа вечера, стало известно «Фонтанке» 8 марта. В это время на пороге супермаркета схватились посетитель и 39-летний продавец.

Последнего бригада скорой увезла с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами на лице и последствиями неудачного падения на разбитое оконное стекло — мужчине порезало ухо, осколок вошёл в грудь.

В Елизаветинскую больницу продавец поступил в состоянии средней степени тяжести. Его поместили в хирургическое отделение.

Причину драки полицейским объяснили нежеланием посетителя платить за колбасу, которую он прихватил с прилавка. Несостоявшегося покупателя задержали. Им оказался 28-летний сборщик изделий компании по производству упаковки. В «Дикси» на Луначарского он, вероятно, примелькался — мужчина живёт в одном из соседних домов.

В отделе он получил протокол о мелком хулиганстве и остался в камере. В перспективе не исключена уголовная статья.

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Комментарии (5)

VKuser86771196
И это только начало. Толпы народу выкидывают на улицу шараги, сворачивающие своё представительство в стране.
266097700
вот уже начинаются "колбасные" спецоперации
52525252
Вот дурак. На ровном месте срок заработал.
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