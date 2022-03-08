В супермаркете на Луначарского устроили продуктовую драку. Продавец в больнице

Попытку запастись продуктами за счёт супермаркета остановил продавец в Калининском районе Петербурга. Схватка за колбасу закончилась для него в больнице, пожадничавший посетитель ждёт уголовного дела в полиции.



Помощи правоохранителей из «Дикси» на проспекте Луначарского, 112/2, запросили накануне около половины восьмого часа вечера, стало известно «Фонтанке» 8 марта. В это время на пороге супермаркета схватились посетитель и 39-летний продавец.



Последнего бригада скорой увезла с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами на лице и последствиями неудачного падения на разбитое оконное стекло — мужчине порезало ухо, осколок вошёл в грудь.

