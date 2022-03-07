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Anex Tour приостановил зарубежные перевозки из-за рисков ареста самолетов

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Туроператор по рекомендации Росавиации приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолётов. Об этом 7 марта заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

При этом рейсы для возвращения в Россию продолжатся, компания обещает помочь своим туристам улететь домой.

Ранее в Ростуризме рекомендовали россиянам отказаться от поездок в государства, которые ввели антироссийские санкции, а туроператорам — приостановить продажи в эти страны. В качестве альтернативы ведомство предлагает отдыхать в Турции, Египте, Тунисе, ОАЭ, Китае, Индии, Вьетнаме.

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Комментарии (10)

allyouneedislove
а я думал - они цены переписывать не успевают, с таким-то курсом...
Shrkv
С минуты на минуту ждём Киберармиию соседней страны)))))
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