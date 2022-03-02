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Ростуризм перечислил страны, куда ещё можно поехать в отпуск

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В связи со «сложившейся ситуацией» Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от поездок в государства, которые ввели антироссийские санкции, а туроператорам — приостановить продажи в эти страны, сообщает 2 марта пресс-служба ведомства. Есть несколько стран, куда ещё можно поехать в отпуск. Но стоит проявлять осторожность.

«На сегодняшний день доступными для туристических поездок являются Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и ряд других государств», — цитирует «Интерфакс» сообщение.

Туристам, которые забронировали туры в уже недоступные страны, советуют обращаться к своему туроператору, чтобы им подобрали альтернативное направление.

Стоит внимательно следить за информацией Ростуризма, Росавиации и МИД, не поменялся ли статус у того или иного места.

«Ряд направлений, включая некоторые страны Латинской Америки, уже недоступны туристам из-за ограничений воздушного пространства Евросоюза и Канады, так как путь к ним связан с повышенными рисками. Это такие страны, как Куба, Доминикана, Мексика, Венесуэла», — говорится в рекомендациях.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (12)

BobCat2
Автомобильный туризм с палаткой и сортиром в кустах. Как раз по приезду заплатите за ТО автомобиля столько же, сколько до войны заплатили бы за семейный тур в Турцию или в Тайланд...
X-кот
кто плохо учил географию - достаем старые учебники, отряхиваем пыль. Куда там можно добраться пешком или вплавь? Самолетики то остались в прошлой жизни
266410437
А что к лету Украинские курорты не планируют открывать для россиян? Для чего тогда вся эта спецоперация.
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