Ростуризм перечислил страны, куда ещё можно поехать в отпуск

В связи со «сложившейся ситуацией» Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от поездок в государства, которые ввели антироссийские санкции, а туроператорам — приостановить продажи в эти страны, сообщает 2 марта пресс-служба ведомства. Есть несколько стран, куда ещё можно поехать в отпуск. Но стоит проявлять осторожность.



«На сегодняшний день доступными для туристических поездок являются Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и ряд других государств», — цитирует «Интерфакс» сообщение.

