Ростуризм перечислил страны, куда ещё можно поехать в отпуск

В связи со «сложившейся ситуацией» Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от поездок в государства, которые ввели антироссийские санкции, а туроператорам — приостановить продажи в эти страны, сообщает 2 марта пресс-служба ведомства. Есть несколько стран, куда ещё можно поехать в отпуск. Но стоит проявлять осторожность.
«На сегодняшний день доступными для туристических поездок являются Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и ряд других государств», — цитирует «Интерфакс» сообщение.
Туристам, которые забронировали туры в уже недоступные страны, советуют обращаться к своему туроператору, чтобы им подобрали альтернативное направление.
Стоит внимательно следить за информацией Ростуризма, Росавиации и МИД, не поменялся ли статус у того или иного места.
«Ряд направлений, включая некоторые страны Латинской Америки, уже недоступны туристам из-за ограничений воздушного пространства Евросоюза и Канады, так как путь к ним связан с повышенными рисками. Это такие страны, как Куба, Доминикана, Мексика, Венесуэла», — говорится в рекомендациях.