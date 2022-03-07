NYT: ФИФА разрешит иностранцам покинуть российские клубы и временно перейти в другие команды

Иностранным футболистам, выступающим в российских клубах, могут позволить приостановить свои контракты и перейти в другие команды до открытия летнего трансферного окна. Как сообщает 7 марта The New York Times, соответствующее решение приняла ФИФА.
Отмечается, что с соответствующей просьбой к организации обратились Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Форум мировых лиг (WLF).
«Эти иностранные игроки могут справедливо считать, что они не хотят больше представлять российскую команду, и должны иметь возможность немедленно расторгнуть контракт со своим работодателем, не подвергаясь каким-либо санкциям со стороны международных органов, и быть зарегистрированными в новом клубе без каких-либо ограничений. в соответствии с правилами трансферного периода», – цитирует издание письмо упомянутых организаций к ФИФА.
По данным NYT, в ФИФА после серьезных споров решили, что игроки, которые хотят покинуть российские команды, смогут это сделать, но должны будут вернуться в свои клубы после 30 июня, когда откроется летнее трансферное окно. По предварительным данным, эта мера коснется около 100 легионеров. Официальное заявление на этот счет ожидается в понедельник, но пока его все еще нет.
УЕФА и ФИФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от всех турниров. Россия пропустит чемпионат мира в Катаре в этом году.