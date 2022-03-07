NYT: ФИФА разрешит иностранцам покинуть российские клубы и временно перейти в другие команды

Иностранным футболистам, выступающим в российских клубах, могут позволить приостановить свои контракты и перейти в другие команды до открытия летнего трансферного окна. Как сообщает 7 марта The New York Times, соответствующее решение приняла ФИФА.



Отмечается, что с соответствующей просьбой к организации обратились Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Форум мировых лиг (WLF).



«Эти иностранные игроки могут справедливо считать, что они не хотят больше представлять российскую команду, и должны иметь возможность немедленно расторгнуть контракт со своим работодателем, не подвергаясь каким-либо санкциям со стороны международных органов, и быть зарегистрированными в новом клубе без каких-либо ограничений. в соответствии с правилами трансферного периода», – цитирует издание письмо упомянутых организаций к ФИФА.

