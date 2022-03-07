Суд в Петербурге мягко обошелся со следователем, обвиняемым в покушении на получение взятки в 1,3 млн рублей

Смольнинский райсуд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения для коллеги — старшего следователя Всеволожского отдела областного СК Тимофея Борисова.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 7 марта, обвиняемый в покушении на взятку вину признал частично.



«Фонтанка» писала, что его задержали 5 марта в ходе операции УФСБ в автомобиле на улице Радищева, 21, когда он получил конверт с 1,3 млн рублей. Правда, 900 тысяч от суммы были муляжом.



Деньги должны были увеличить лояльность следствия к бизнесменам, на предприятии которых, по несчастью, погиб рабочий.

