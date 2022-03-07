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Курс доллара на Forex превысил 150 рублей

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Рубль бьет антирекорды, российская валюта продолжает слабеть.

По данным Forex на 19:11 мск, курс доллара достиг 153 рублей (+30%). Евро — 166,88 рубля (+32,9%).

«Фонтанка» писала, что, по данным на 12:51 мск, курс доллара достигал 131,25 рубля, а за европейскую валюту пришлось бы отдать 143,3 рубля.

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Комментарии (25)

274453101
2 недели побед и инфляция уже 200%. Найс, найс. Интересно, как там Набиуллина поживает нынче?
5-я колонна
Уже жалею, что пристроил деньги в банки на 3 месяца, а не на месяц.
Вполне возможно, что через 3 месяца ключевая ставка будет не 20%, а 200 или 2000%.
266374188
Владимир Путин, президент: «Но вот смотрите: раньше мы продавали товар, который стоил доллар, и получали за него 32 рубля. А теперь за тот же товар ценой в доллар получим 45 рублей. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились».
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