«Зенит» наказал «Уфу» издалека. В чемпионате осталась последняя треть

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На разминке перед кубковым матчем с «КамАЗом» в минувший четверг травму связок пальца получил 19-летний голкипер Даниил Одоевский, который должен был выходить в стартовом составе. Как результат — очередное возвращение Михаила Кержакова в ворота. На моей памяти — примерно пятое за последние несколько лет: брат великого форварда успешно выиграл конкуренцию у Андрея Лунева, Станислава Крицюка и теперь и у Одоевского.

За исключением вынужденной замены вратаря состав и схема «Зенита» в последних матчах стабилизировались. 5 защитников: Данил Круговой слева (раньше играл за «Уфу»), Алексей Сутормин справа, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков и Вильмар Барриос (!) — центральные. Вендел, Клаудиньо, Малком в полузащите. Два форварда — Юри Алберто и Артем Дзюба.



Первый тайм, мягко скажем, вышел не слишком зрелищным. Гости предсказуемо припарковали башкирский автобус у своей штрафной. Логика цинично-рациональная: у «Уфы» 6 матчей без побед и 15-е место в турнирной таблице. Героем тайма стал вратарь команды Алексея Стукалова Александр Беленов. Опасно практически в упор били головой Алберто и Дзюба. Опытный вратарь успевал среагировать.

В перерыве «Зенит» совершил первую замену: показалось, что Сутормин грешил неточностями, поэтому во втором тайме на правый край вышел Вячеслав Караваев. 24 377 болельщиков, собравшихся на «Газпром Арене», искренне надеялись, что происходящее на поле изменится к лучшему. Их ожидания оправдались уже через 5 минут. После розыгрыша углового мяч отскочил к Круговому, который не стал ничего выдумывать и пробил по воротам Беленова из-за пределов штрафной. Мяч через неуловимый рикошет полетел по очень красивой дуге в дальнюю «девятку» — 1:0. На 67-й минуте Малком повторил достижение коллеги: дальний удар, рикошет, опять за шиворот Беленову — 2:0. Удивительная статистика: за предыдущие 19 туров «Зенит» всего лишь дважды забивал дальними ударами. А тут — два гола за один тайм.



Через пару минут Семак полностью обновил линию нападения: Иван Сергеев заменил Дзюбу; Александр Ерохин — Алберто.



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Уфа» не собиралась сдаваться: сперва Кержакову помогла перекладина, а потом после розыгрыша углового Михаил уже сам отбил плотный удар с близкого расстояния. Тренерский штаб петербуржцев отреагировал стремительно: на поле вместо Венделла вышел защитник из Казахстана Нурали Алип — это был его дебют в чемпионате страны.

На последние минуты вышел лучший игрок встречи с «КамАЗом» Андрей Мостовой (вместо Малкома). На 92-й минуте Клаудиньо перекинул игравшего на выходе Беленова и, казалось бы, уже заносил мяч в створ, но защитник «Уфы» Алексей Никитин успел выбить его до того, как тот пересек линию.

Занимательные факты по итогам: всего в этом розыгрыше РПЛ бразильцы, выступающие за российские клубы, забили 18 голов; 15 из них — бразильцы из «Зенита» (Клаудиньо — 7, Малком — 4, Вендел — 3, Алберто — 1). Гол Кругового позволил продлить удивительную серию: в каждом из последних 30 домашних матчей РПЛ петербургский клуб забивает хотя бы один гол. Эта третья по длительности серия в российском футболе (34 матча — «Ростов», 40 — ЦСКА). Кержаков сыграл второй матч подряд на ноль, что может быть важным аргументом в конце сезона (к слову, в последних 4 матча — 3 «сухих», и это без Ярослава Ракицкого и Деяна Ловрена: один ушел, второй травмирован). Дзюба, сделавший голевую передачу на Малкома, вышел в лидеры лиги по системе гол+пас (10+5).



Главный преследователь «Зенита» — «Динамо» в воскресенье проиграло в московском дерби «Спартаку», и после победы над «Уфой» отрыв команды Семака составил 5 очков. В чемпионате осталось сыграть 10 туров — ровно треть.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

