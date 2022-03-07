«Газпром»: Украинский коридор используется на 100%

«Газпром» не видит своей вины в резком росте цен на газ в Европе, все заявки на поставку полностью выполняются. Об этом 7 марта заявили в пресс-службе компании.



«"Газпром" полностью выполняет все имеющиеся заявки на поставку газа от зарубежных потребителей. Украинский коридор используется на 100% в рамках транзитного договора. Сегодня на TTF — ключевом газовом хабе Европы — установлен исторический ценовой рекорд — 3892 долл. за 1 тыс. куб. м газа. Цены могут быть еще выше. Но причины этого — не на стороне "Газпрома"», — сказано в сообщении компании.

