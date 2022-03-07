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«Газпром»: Украинский коридор используется на 100%

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«Газпром» не видит своей вины в резком росте цен на газ в Европе, все заявки на поставку полностью выполняются. Об этом 7 марта заявили в пресс-службе компании.

«"Газпром" полностью выполняет все имеющиеся заявки на поставку газа от зарубежных потребителей. Украинский коридор используется на 100% в рамках транзитного договора. Сегодня на TTF — ключевом газовом хабе Европы — установлен исторический ценовой рекорд — 3892 долл. за 1 тыс. куб. м газа. Цены могут быть еще выше. Но причины этого — не на стороне "Газпрома"», — сказано в сообщении компании.

Ранее в Евросоюзе призвали жителей снизить температуру в домах, чтобы уменьшить закупки у «Газпрома».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывала ЕС полностью избавиться от зависимости от газа, нефти и угля из России. При этом премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что это невозможно сделать в одночасье.

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Комментарии (2)

Stargazer_5e4cc3b703773
Престарелая гинеколог даёт даже не советы, а команды вселенского масштаба.
antiLOOP
Ещё более странным, является то, что на гащопроводе нет никаких провокаций и диверсий.
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