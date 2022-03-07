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Меньше 100 пациентов остаются в ковидном госпитале в «Ленэкспо»

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Заболеваемость и госпитализация с коронавирусом в Петербурге снижаются. В стационарах города занято 4 036 коек. Об этом 7 марта говорится в эпидемиологической справке Смольного.

Поступило в больницы за последние сутки 177 человек (накануне говорилось о 239). Выписались 416 пациентов. В реанимации находятся 385 заболевших, к ИВЛ подключены 141.

Постепенно освобождается «Ленэкспо», и если еще вчера там находились 116 больных ковидом, то теперь их 90. «Фонтанка» писала, что выставочный комплекс уже начали сносить под застройку.

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