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В Петербурге на неделю арестовали американца по делу об участии в незаконной акции

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Московский районный суд Петербурга арестовал на 7 суток гражданина США Александера Томаса Чэдвелла по делу об участии в массовом мероприятии, которое повлекло нарушение общественного порядка. Об этом 7 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
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Чэдвелла осудили по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

В петербургских районных судах в настоящее время слушают дела участников акции за мир, прошедшей 6 марта в центре города. В отношении одной из участниц уже возбуждено дело по новой статье 20.3.3 о дискредитации российской армии.

По данным правозащитников, всего накануне задержали более 1,2 тысячи человек, по данным МВД — 750 человек.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

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