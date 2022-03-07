В Петербурге на неделю арестовали американца по делу об участии в незаконной акции

Московский районный суд Петербурга арестовал на 7 суток гражданина США Александера Томаса Чэдвелла по делу об участии в массовом мероприятии, которое повлекло нарушение общественного порядка. Об этом 7 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Чэдвелла осудили по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).
В петербургских районных судах в настоящее время слушают дела участников акции за мир, прошедшей 6 марта в центре города. В отношении одной из участниц уже возбуждено дело по новой статье 20.3.3 о дискредитации российской армии.
По данным правозащитников, всего накануне задержали более 1,2 тысячи человек, по данным МВД — 750 человек.