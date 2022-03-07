«Русские не сдаются». Петербургские полицейские прочитали стихи в поддержку спецоперации на Украине

Сотрудники полиции Петербурга сняли ролик в поддержку спецоперации России на Украине. Видео 7 марта опубликовало городское ГУ МВД.
Правоохранители различных подразделений, в том числе спецназа, по очереди читают строчки из стихотворения Константина Фролова-Крымского «Мы русские». На фоне демонстрируются кадры действий российской армии и цитаты: «Русские не сдаются», «Санкт-Петербург с вами», «Наше дело правое. Враг будет разбит», «Zа Россию» и другие.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В тексте Фролова-Крымского негативно показываются те, кому «стыдно называться русским», и восхваляются выдающиеся деятели народа, имеющие иностранные корни, среди них «эфиоп» Александр Пушкин, «шотландец» Михаил Лермонтов, «датчанин» Владимир Даль, украинец Николай Гоголь.
«И коль вам стыдно называться русским, // Вы, батенька, не русский. Вы — никто» — такими словами стихотворение заканчивается.
Накануне днем оркестр в полицейской форме исполнял песни у Гостиного двора. Играли в том числе «Десятый наш десантный батальон».