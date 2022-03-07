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«Русские не сдаются». Петербургские полицейские прочитали стихи в поддержку спецоперации на Украине

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Сотрудники полиции Петербурга сняли ролик в поддержку спецоперации России на Украине. Видео 7 марта опубликовало городское ГУ МВД.

Правоохранители различных подразделений, в том числе спецназа, по очереди читают строчки из стихотворения Константина Фролова-Крымского «Мы русские». На фоне демонстрируются кадры действий российской армии и цитаты: «Русские не сдаются», «Санкт-Петербург с вами», «Наше дело правое. Враг будет разбит», «Zа Россию» и другие.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В тексте Фролова-Крымского негативно показываются те, кому «стыдно называться русским», и восхваляются выдающиеся деятели народа, имеющие иностранные корни, среди них «эфиоп» Александр Пушкин, «шотландец» Михаил Лермонтов, «датчанин» Владимир Даль, украинец Николай Гоголь.

«И коль вам стыдно называться русским, // Вы, батенька, не русский. Вы — никто» — такими словами стихотворение заканчивается.

Накануне днем оркестр в полицейской форме исполнял песни у Гостиного двора. Играли в том числе «Десятый наш десантный батальон».

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