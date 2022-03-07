Valio, Paulig и Sephora уходят из России

Финские производители молочных продуктов Valio и кофе Paulig покидают российский рынок. Об этом 7 марта сообщает финское издание Ilta Samomat.
Гендиректор Valio Фнника Хурме заявила, что компания «решительно осуждает» действия России на Украине и поэтому прекращает свою деятельность в этой стране. «У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в России», — добавила она.
В России на Valio работает около 400 человек, у компании есть завод по производству плавленых сыров в Подмосковье, а также партнеры по контрактному производству и офисы продаж в Петербурге и Москве. Остановка работы начнется немедленно.
У Paulig в России работает примерно две сотни сотрудников, компания владеет заводом по обжарке кофе в Твери. Фирма также немедленно начинает процесс свертывания производства.
Крупный ретейлер парфюмерии и косметики Sephora сообщила о прекращении работы в России в сторис своего Instagram https://www.instagram.com/. Компания закроет свои магазины и свернет интернет-торговлю в течение ближайших 24 часов.
«Фонтанка» писала, что финская компания Fazer, сообщившая 6 марта о намерении уйти из России, пока не останавливает свое производство.