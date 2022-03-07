FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -10
105.81р115.62р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Valio, Paulig и Sephora уходят из России

43
Печать

Финские производители молочных продуктов Valio и кофе Paulig покидают российский рынок. Об этом 7 марта сообщает финское издание Ilta Samomat.

Гендиректор Valio Фнника Хурме заявила, что компания «решительно осуждает» действия России на Украине и поэтому прекращает свою деятельность в этой стране. «У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в России», — добавила она.

В России на Valio работает около 400 человек, у компании есть завод по производству плавленых сыров в Подмосковье, а также партнеры по контрактному производству и офисы продаж в Петербурге и Москве. Остановка работы начнется немедленно.

У Paulig в России работает примерно две сотни сотрудников, компания владеет заводом по обжарке кофе в Твери. Фирма также немедленно начинает процесс свертывания производства.

Крупный ретейлер парфюмерии и косметики Sephora сообщила о прекращении работы в России в сторис своего Instagram https://www.instagram.com/. Компания закроет свои магазины и свернет интернет-торговлю в течение ближайших 24 часов.

«Фонтанка» писала, что финская компания Fazer, сообщившая 6 марта о намерении уйти из России, пока не останавливает свое производство.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (43)

bugs-bunny
Давайте отключим им электричество, что экспортируем, в 24 часа и закроем Сайменский канал, ибо... И забудем про ту "страну". Много чести. 400 рабочих мест, ай-яй-яй! Только менеджмент оттуда 5-10 человек, пшли вон! Акции-фигакции - утрясем. Завтра люди пойдут работать на том же оборудовании и из того же сырья будут делать то же самое под маркой "Валя".
265056402
есть Tasty coffee в Ижевске, и другие. Причём у них крутейший кофе. И есть ещё с десяток марок, которые приятны на вкус. Paulug вкусный, но не выдающийся, и это лишь одна из марок финнов, которые почему-то к нам не поставляют. Это как и пиво - у нас большей части их сортов нет даже в крафтовых магазах.
Пусть валят. Были бы зёрна, жарку и кофемашины откуда-то можно взять.
Anatolievna
а я уже на моменте смирения, сопротивление прошло, принятие близко
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний