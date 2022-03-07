Valio, Paulig и Sephora уходят из России

Финские производители молочных продуктов Valio и кофе Paulig покидают российский рынок. Об этом 7 марта сообщает финское издание Ilta Samomat.



Гендиректор Valio Фнника Хурме заявила, что компания «решительно осуждает» действия России на Украине и поэтому прекращает свою деятельность в этой стране. «У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в России», — добавила она.



В России на Valio работает около 400 человек, у компании есть завод по производству плавленых сыров в Подмосковье, а также партнеры по контрактному производству и офисы продаж в Петербурге и Москве. Остановка работы начнется немедленно.

