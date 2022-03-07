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Таксиста задержали за домогательства к 10-летней пассажирке по пути в школу в Кудрово

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Уголовный розыск двух районов, Невского и Всеволожского, сутки искал развратного таксиста, который приставал к девочке, которую ему доверила бабушка, чтобы довезти до школы.

10-летнюю посадили в машину одного из городских агрегаторов такси 5 марта около 7 утра, чтобы он доставил её к началу уроков в учебном заведении Кудрово. Как стало известно «Фонтанке» 7 марта, к школе таксист ребенка подвез, но из салона не выпустил и совершил насильственные действия сексуального характера. Девочка смогла пожаловаться бабушке только после того, как вернулась с уроков, а та сразу же побежала в полицию.

Подозреваемого, 34-летнего жителя Всеволожского района, задержали 6 марта около половины третьего дня у ресторана быстрого питания на проспекте Большевиков.

В рамках возбужденного уголовного дела мужчину задержали пока на двое суток.

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Комментарии (4)

AlBerkut
А относительно масти новости будут?
Ну так, чисто понять какая ставка сыграла, какая бита....
mikkola2008
По правилам в такси нельзя отправлять несовершеннолетних детей. Кто ее отпустил?
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