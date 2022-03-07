Таксиста задержали за домогательства к 10-летней пассажирке по пути в школу в Кудрово

Уголовный розыск двух районов, Невского и Всеволожского, сутки искал развратного таксиста, который приставал к девочке, которую ему доверила бабушка, чтобы довезти до школы.



10-летнюю посадили в машину одного из городских агрегаторов такси 5 марта около 7 утра, чтобы он доставил её к началу уроков в учебном заведении Кудрово. Как стало известно «Фонтанке» 7 марта, к школе таксист ребенка подвез, но из салона не выпустил и совершил насильственные действия сексуального характера. Девочка смогла пожаловаться бабушке только после того, как вернулась с уроков, а та сразу же побежала в полицию.

