Роскомнадзор заблокировал больше двух десятков интернет-ресурсов

22 интернет-ресурса заблокировал Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры 6 марта.
Среди них — петербургское сообщество Аctivatica, сайт движения «Свободный Идель-Урал», дискуссионная площадка lentachel, российское интернет-СМИ «Медиазона»* (включено в реестр иноагентов), журнал «Сноб», независимое СМИ «7x7. Горизонтальная Россия», радио «Эхо Москвы в Челябинске», общероссийская еженедельная общественно-политическая газета «Собеседник», радио «Эхо Кавказа», пермский независимый интернет-журнал «Звезда», издание «Агентство», интернет-издание Republic* (включено в реестр иноагентов).
Все они внесены в реестр запрещенных сайтов.
За минувшую неделю несколько СМИ были заблокированы или сами остановили свою работу. В их числе «Эхо Москвы», «Дождь»* (иноагент), Znak.com. Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам Meduza* (иноагент), «Радио Свобода»* (иноагент), к Русской службе BBC.
*Издание признано Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.