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Роскомнадзор заблокировал больше двух десятков интернет-ресурсов

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22 интернет-ресурса заблокировал Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры 6 марта.

Среди них — петербургское сообщество Аctivatica, сайт движения «Свободный Идель-Урал», дискуссионная площадка lentachel, российское интернет-СМИ «Медиазона»* (включено в реестр иноагентов), журнал «Сноб», независимое СМИ «7x7. Горизонтальная Россия», радио «Эхо Москвы в Челябинске», общероссийская еженедельная общественно-политическая газета «Собеседник», радио «Эхо Кавказа», пермский независимый интернет-журнал «Звезда», издание «Агентство», интернет-издание Republic* (включено в реестр иноагентов).

Все они внесены в реестр запрещенных сайтов.

За минувшую неделю несколько СМИ были заблокированы или сами остановили свою работу. В их числе «Эхо Москвы», «Дождь»* (иноагент), Znak.com. Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам Meduza* (иноагент), «Радио Свобода»* (иноагент), к Русской службе BBC.

*Издание признано Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

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Комментарии (31)

allyouneedislove
пишите правильно - не заблокировал, а ограничил доступ на территории РФ
т.е. сами-то сайты продолжают работу, и то, что их не могут читать пользователи с российскими ip, вовсе не означает, что их не могут читать пользователи по всему миру

подумаешь, минус каких-то там 146 млн человек, половина уже сидит под вэпээн, остальные, кто уехал, читают без препятствий

правду не скроешь.
X-кот
Редиcка, вот кажется что не надолго
Редиcка
Все правильно. Состав духовной пищи должен определять Хозяин. И кому когда на убой отправляться - тоже будет решать Хозяин. Но у тех, кто мычит радостно и лижет Хозяину руки, есть шанс пожить подольше.
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