Вот блин. Посмотрите, как жители Петербурга отмечали Масленицу и провожали зиму

Жители Петербурга решили проводить зиму, как того требуют русские традиции. 6 марта на нескольких площадках города горожане ели блины и сжигали чучело.
Фотограф «Фонтанки» попал на праздник у Петропавловской крепости. Там сегодня мёд лился рекой, а воздух был наполнен сладким запахом только что испеченных блинчиков. Люди с удовольствием ели блюдо русской кухни, приобретали себе персональных кукол-чучел. Под конец праздника все собрались вокруг площадки, на которой проводилась казнь зимы через сожжение. И хоть синоптики не обещают нам потепление в ближайшей перспективе, мы надеемся на лучшее вместе с вами.