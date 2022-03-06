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Вот блин. Посмотрите, как жители Петербурга отмечали Масленицу и провожали зиму

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Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Жители Петербурга решили проводить зиму, как того требуют русские традиции. 6 марта на нескольких площадках города горожане ели блины и сжигали чучело.

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Фотограф «Фонтанки» попал на праздник у Петропавловской крепости. Там сегодня мёд лился рекой, а воздух был наполнен сладким запахом только что испеченных блинчиков. Люди с удовольствием ели блюдо русской кухни, приобретали себе персональных кукол-чучел. Под конец праздника все собрались вокруг площадки, на которой проводилась казнь зимы через сожжение. И хоть синоптики не обещают нам потепление в ближайшей перспективе, мы надеемся на лучшее вместе с вами.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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