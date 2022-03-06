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ЦБ объяснил, что меняется в финансовой системе России из-за санкций

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Visa и Mastercard уходят с российского рынка. Что будет с их картами? Нужно ли снимать деньги со счетов? Как платить за границу? Что будет дальше?

На эти и другие вопросы по работе финансовой системы в условиях санкционных ограничений подробно ответили в Центробанке РФ.

«Фонтанка» собрала ответы в карточки.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Фото: «Фонтанка.ру»
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Фото: «Фонтанка.ру»
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\

Фото: «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

\

Фото: «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

\

Фото: «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

\

ПоделитьсяПоделиться

\

Фото: «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

\

Фото: «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

\

Фото: «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

\

Фото: «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

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ПоделитьсяПоделиться

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ПоделитьсяПоделиться

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Фото: «Фонтанка.ру»
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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (7)

262487011
Говорят, 70% населения это поддерживает... Интересное у нас население.
Денеб
Тяжела и неказиста жизнь изгоя - .....тиниста (добавьте сами по смыслу)........)
***_555
Пора разрешить переводы в валюте внутри РФ.
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