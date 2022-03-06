ЦБ объяснил, что меняется в финансовой системе России из-за санкций

Visa и Mastercard уходят с российского рынка. Что будет с их картами? Нужно ли снимать деньги со счетов? Как платить за границу? Что будет дальше?

На эти и другие вопросы по работе финансовой системы в условиях санкционных ограничений подробно ответили в Центробанке РФ.



«Фонтанка» собрала ответы в карточки.

